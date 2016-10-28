I love Minsk: на улице Хоружей появилась новая световая инсталляция

Новости Беларуси. Новогодняя атмосфера под осенним дождём. В сентябре в Минске открылись первые елочные базары, а теперь и первые металлические каркасы новогодних ёлок установили во Фрунзенском районе и в Парке Павлова. В этом году зелёные красавицы начнут создавать праздничное настроение уже за несколько месяцев до торжества.

Радовать глаз прохожих в любое время года будет и признание в любви Минску. Инсталляция появилась на улице Хоружей.

Такие надписи можно часто встретить во многих городах Европы. На их фоне туристы с удовольствием делают фотографии. Вечером надпись подсвечивается и ее легко найти в городских джунглях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане:

Удивительно. Каждый день ходим гулять. Уже стоит каркас для елки, но хотелось бы, чтобы её быстрее украсили. Хотя до нового года два месяца, но хочется быстрее праздничного настроения. Чтобы все у нас получалось хорошо.

Скоро будет Новый Год!

Это здорово, классно, современно.