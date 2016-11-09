«Мы настроили гостиниц, кто в них живет?»: отели Минска станут дешевле

Новости Беларуси. Гостиницы Минска снижают цены на услуги.

В столице 48 гостиничных комплексов и 5 хостелов.

В 2016 году такая система бонусов позволила увеличить загрузку номеров на 5% по сравнению с 2015 годом.

Впрочем, строить новые отели в столице не планируют.

Даже не смотря на то, что в 2019 году Минск будет принимать Европейские олимпийские игры.

Юрий Натычко, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Загрузка составляет чуть больше 40% – это средняя цифра. Загружены как 5-звездочные гостиницы, так и хостелы. У всех возникает вопрос: «Мы настроили гостиниц, кто в них живет?»

Но статистика вещь упрямая: при увеличении мощности на 7-8% мы имеем прирост гостей на 18%.

То есть два пути развития рынка: или мы создаем структуру, а потом подтягиваем туриста. Или турист диктует создание инфраструктуры. У нас эти два направления совпадают.

Полностью обеспечен Минск и объектами бытового обслуживания. Всего в городе около 6 тысяч таких организаций, большая часть которых расположена в Московском и Фрунзенском районах.

Особой популярностью у минчан пользуются парикмахерские, химчистки, СТО и барбершопы.

К слову, в преддверии Нового года столичные парикмахерские будут работать до 9 вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.