«Диалоги»: 9 ноября в Музее современного искусства открылась выставка Александра Финского

Новости Беларуси. Композиционный ритм и пластика: несколько часов назад в минском Музее современного искусства открылась уникальная выставка.

Сразу на двух этажах около 80 работ: из бронзы, гранита, дерева и гипса.

Своего рода диалог с материалом представил известный белорусский скульптор Александр Финский.

Одно из центральных мест в экспозиции заняла мини-копия скульптуры «Вечерний блюз».

Оригинал, к слову, находится в Китае. Ее называют квинтэссенцией творчества Финского: образ музыканта перетекает в его отражение, тень на асфальте, как и сама музыка.

Александр Финский, скульптор, доцент кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств:

Когда делаешь монументальное произведение, потом смотришь и даже идешь как посторонний человек. Это уже не твое даже: оно живет уже своей жизнью, в своей среде.

Художник всегда введет диалог с материалом, в котором он делает. Потому что каждый материал имеет свой характер, свои пластические особенности. Если ты этого не понимаешь – ты не добьешься от него максимальной выразительности.

Наталья Шарангович, директор Музея современного искусства:

Просто художник, который делает очень яркие традиционные, классические, монументальные памятники. Чего стоит только, например, памятник Адаму Мицкевичу, который стоит в Минске. И это не единственный памятник.

Они очень драматичные, они очень пластичные, вызывают бурю эмоций. Они действительно монументальное искусство.

Над представленными работами мастер трудился всю жизнь. А вот

дебютировал в искусстве чуть более 30 лет назад совместным вернисажем с такими уже мэтрами, как Метлицкий, Кузнецов и Слободчиков.

Тогда салон этих молодых творцов вызвал большой резонанс в обществе. Добавим, что с 1989 года Александр Финский преподает в Академии искусств. На открытие выставки «Диалоги: скульптура-графика» собралось много поклонников творчества маэстро и его коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.