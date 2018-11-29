Юристы будут бесплатно консультировать жителей сёл и агрогородков 29 ноября

Новости Беларуси. Профсоюзные приемы граждан пройдут по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 ноября бесплатную консультацию юристов смогут получить в селах и агрогородках.

Правовые инспекторы планируют посетить предприятия, учреждения и организации даже самых отдаленных уголков Беларуси, у жителей которых не всегда есть возможность попасть на прием к квалифицированному юристу.

С ноября 2018 года ежемесячные выездные приемы проходят по отраслевому принципу. Начнут юристы с сельскохозяйственной отрасли, на очереди – строительная. Особое внимание к агропромышленному комплексу связано с тем, что в зимний период работники этой сферы сталкиваются с проблемами перевода на другие виды работ, неполной занятости, и как следствие, уменьшением оплаты труда.