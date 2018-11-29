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IV Белорусские Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» открываются в Минске

29 ноября 2018 06:55
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Новости Беларуси. Четвертые Белорусские Рождественские чтения 29 ноября торжественно откроются в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IV Белорусские Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» открываются в Минске-1

По традиции, они соберут как священнослужителей, так и представителей органов власти, деятелей культуры, научных работников, руководителей и преподавателей учреждений образования, воскресных школ и, конечно, студентов.

Именно молодежь и ее свобода, ответственность в современном мире, актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания и сохранения культурного наследия – в центре внимания белорусских чтений.

Знаковым событием их открытия станет подведение итогов конкурса эскизных проектов воссоздания креста Туровской епархии XII-XIII веков. Пройдет презентация проекта-победителя, а затем святыню начнут воссоздавать.

IV Белорусские Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» открываются в Минске-4

IV Белорусские Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» открываются в Минске-6

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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