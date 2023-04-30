«Это составляет 90% ядерной безопасности». Как в Беларуси готовят будущих сотрудников АЭС?
Новости Беларуси. Ядро белорусской атомной программы – это специалисты. В нашей стране будущих сотрудников АЭС готовят не так давно – с 2009 года. И профессиональное сообщество ядерщиков пока немногочисленное. Ежегодно в Беларуси лишь пару десятков выпускников вузов получают аттестат в этой сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зато каждый из них – по-настоящему уникальный эксперт.
Особое внимание в подготовке специалистов для БелАЭС уделяют практике. Так, выпускники кафедры ядерной физики БГУ стажируются на действующих атомных станциях в России, а факультетские лаборатории оснащены современными тренажерами по управлению реакторными отделениями. Аналоги тех, что используются на Островецкой АЭС. Программа полностью воссоздает работу энергоблока и моделирует нештатные ситуации.
Владислав Погорельский, студент Белорусского государственного университета:
На этом изображении показан первый контур нашего реактора. То есть у нас показаны органы регулирования, система управления и защиты, ТВЭЛы, их температура, а также показатели, которые наблюдаем, чтобы понимать, наш реактор находится в стабильном состоянии, в критическом, подкритическом. Вообще, нужно уметь оценивать ситуацию, понимать, что происходит с реактором.
Андрей Тимощенко, заведующий кафедрой ядерной физики физического факультета Белорусского государственного университета:
Программа обучения сложная, тяжелая. Мы ездим проводить циклы занятий, лабораторных работ в Россию, в первую очередь по таким сложным направлениям, как тепломассоперенос в ядерных установках. Это составляет 90 % ядерной безопасности. Вопрос о том, как работает этот ядерный котел, надежно ли он работает. Они изучать должны эти процессы досконально.