«Нужно соблюсти четыре «К». Что необходимо для успешного сельхозбизнеса и посевной? Советы аграриев

Новости Беларуси. На повестке – посевная, которая близится к завершению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так поставим ли в 2023 году равно в народной формуле «что посеешь, то и пожнешь»? Чтобы разобрать на практике главные агротезисы главы государства и закрепить их в профессиональной среде, Костя Герцев отправился в поля.

Восемь часов отработать идеально, утром, днем, вечером, и можно получить Героя Беларуси. Герой героями, а выловить звезду городка Коссово на интервью оказалось дельцом хлопотным. Руководитель одноименного хозяйства Вячеслав Шестак из своего рабочего дня выжимает максимум. За окном посевная – пора, когда день – год кормит.

Вячеслав Шестак, директор сельхозпредприятия «Коссово»:

Надо бывать на полях. Каждое поле просто так не возьмешь, что там, сидя в кабинете, ты написал, что в этом поле посеешь свеклу, и она получится. Не-а. Поле надо знать: какая кислотность, сюда свекла не подходит, да, пусть. Этот год скорректировал. Вот я хотел по низам сеять свеклу, потому что у нас обычно июнь-август жара припалит, и того урожая, выхлопа нет. А этот год поменяли, потому что сырость. Там не влазили. Сейчас поменяли, свеклу выше, где планировал кукурузу. А уже где ниже, будет кукуруза.

К посевной в Коссово приступили еще 18 марта. С небольшими климатическими пробуксовками, но практически 3,5 тысячи гектаров земель успешно обработаны, и европейские санкции погоду не сделали. Техника на полях исключительно белорусского производства, как и большинство удобрений. А если уже возникла надобность в заграничном аналоге, то и здесь Вячеслав Шестак проблем не видит: предложений на рынке предостаточно.

Вячеслав Шестак:

Абы деньги были. Удобрения хватает, покупай, обеспеченность 100 % может быть. Звонок – сколько, два вагона? Два вагона, это надо 80 тысяч. Загоняешь, 80 тысяч, три-четыре дня, пять, – пришли вагоны, забирай. Хозяйство – хоть и лидер района, но заниматься расточительством здесь не привыкли. Этот МТЗ-80 чуть ли не последний экземпляр, выпущенный с пометкой «сделано в СССР». С ним механизатор Владимир Хоружий уже 33 год. И себя, и трактор просит не списывать.

Владимир Хоружий, механизатор сельхозпредприятия «Коссово»:

За техникой надо следить, прицеп был без бортов, одна площадка. Сделали борты. Двигатель заменил – с капремонта. А остальное – колеса, резину же надо менять. Подшипники даже в колесах не менял, ни одного подшипника. Бороздит нивные просторы и сын Владимира Хоружего Николай. Уверяет, ко Дню Победы сев кукурузы завершат. Да и вообще, под царицу полей, по версии генсека Хрущева, в Коссово подготовили полтысячи гектаров. Таких объемов с лихвой хватит, чтобы заготовить корма с запасом до февраля 2024 года. Для хозяйства это первостепенная задача, основная прибыль – от продажи молока, оно здесь все премиального класса экстра.

Вячеслав Шестак:

Для успешного сельхозбизнеса в сельском хозяйстве нужно соблюсти четыре «К». В первую очередь кадры, корма, коровы. И создать корове комфорт – четвертое. В хозяйстве «Агронеманский» Столбцовского района поголовье скота в 10 раз больше коссовского – порядка 6 тысяч, как и гектаров сельхозугодий. Поэтому ставка на собственные органические удобрения из разряда «само собой вытекающее».

Иван Скварчевский, директор сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Если правильно человек работает с органическими удобрениями, значит идет меньше минеральных удобрений. Минеральные удобрения очень дорогие. А органические удобрения мы получаем от производства животноводства. И правильное складирование, и правильное сразу внесение, а потом заделка увеличивают урожай. Соответственно, меньше ложится минеральных удобрений на это, значит, себестоимость продукции будет дешевле.

Но развитием животноводства здесь не ограничиваются, селекция зерновых культур – одна из основных статей дохода, среди постоянных клиентов почти полсотни хозяйств Минской области. Только в 2023 году они приобрели более тысячи тонн озимых. И как заверяет Иван Скварчевский, проработавший в должности агронома более 30 лет, лучше белорусских семян для нашей почвы не найти.

Иван Скварчевский:

Чем дальше мы будем вникать в зарубежные сорта, которые не подлежат нашей климатической зоне, тем больше мы будем страдать. От того, что в этом году, как я знаю по соседям, по Гродненской области, по другим областям, в основном погибли сорта, которые иностранные. Соответственно, климатические условия – нас сравнить с Францией или той же Германией, климат же совсем другой. У нас даже сегодня мороз будет 4 градуса. О чем говорить. Даже накануне майских праздников машины и люди в поле. Чтобы круглый год быть с молоком и мясом, в «Агронеманском» засеять надо около 2,5 тысячи гектаров трав, но это только капля в море в планируемом каравае Столбцовщины, а тем более страны в целом.

Вячеслав Шестак:

Как мне подсказывают мои соображения, лето опять будет жаркое, даже не жаркое, а сухое. Но сейчас развитие озимых лучше, чем в прошлом году, речи нет. Я думаю, что с них мы урожай возьмем. Иван Скварчевский:

Мы знаем, что если все сделаем правильно, сделаем правильный уход, значит будем зимой с молоком и мясом. Значит, люди будут получать деньги, не будут нуждаться ни в чем. Вот это главная задача. Как говорится, один день – год кормит.