В Беларуси отмечают День энергетика

Праздник людей, которые обеспечивают страну светом, теплом и стабильностью – сегодня, 22 декабря, в Беларуси отмечается День энергетика. Отрасль является важной составляющей фундамента экономики и гарантом качества жизни – от работы заводов и транспорта до комфорта в каждом доме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое значение сегодня имеет Белорусская атомная электростанция. Запущенная в промышленную эксплуатацию в 2020 году, она стала крупнейшим инфраструктурным проектом независимой Беларуси. БелАЭС обеспечивает более 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии, снижает зависимость от импорта газа и нефти, а также помогает выполнять международные экологические обязательства, сокращая выбросы углекислого газа.

Станция – драйвер технологического развития: новые рабочие места, подготовка специалистов, внедрение современных систем безопасности. Белорусская АЭС – это символ энергетической независимости и уверенности в будущем. Сегодня, в праздничный день, в центре внимания – труд тысяч специалистов отрасли. Их профессионализм и ответственность – гарантия того, что страна живет и развивается.