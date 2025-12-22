Брестские таможенники пресекли два факта ввоза в Беларусь наркотиков

Кинологическая служба Брестской таможни выявила два факта ввоза в Беларусь наркотиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отношении граждан, которые собирались переместить марихуану, возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое их теперь ожидает – лишение свободы на срок вплоть до 7 лет.

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

41-летний минчанин следовал из Польши через пункт пропуска «Брест» по зеленому коридору. Служебная собака указала на возможное наличие у гражданина запрещенных веществ. В сумке, надетой на нем, был обнаружен замотанный изолентой сверток с веществом зеленого цвета. Таможенники изъяли наркотик еще у одного белоруса, 29-летнего гомельчанина, который следовал в рейсовом автобусе через пункт пропуска «Брест». Запрещенное вещество было обнаружено в рюкзаке мужчины.

К слову, минчанин перемещал еще и 35 килограммов продуктов питания и электроинструментов сверх установленной законодательством нормы беспошлинного ввоза. За административное правонарушение он привлечен к ответственности. В обоих случаях проведенные экспертизы подтвердили, что изъятые у граждан вещества являются опасным наркотиком – марихуаной.