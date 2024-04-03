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Белорусские аграрии приступили к севу сахарной свёклы

03 апреля 2024 08:25
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Весенние работы в полях набирают темп: в Беларуси начался сев сахарной свеклы. К нему приступили хозяйства Брестской и Гродненской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии приступили к севу сахарной свёклы-1

По данным Минсельхозпрода, в 2023 году в стране собрано 4 миллиона 844 тысячи тонн сахарной свеклы. Задача на 2024-й – достичь 5-миллионного рубежа. Для этого площадь посева увеличена на 400 гектаров. Сбор также планируется увеличить за счет урожайности. Как ориентируют аграриев в отраслевом министерстве, ни потепление, ни похолодание не должно сдерживать посевную кампанию и нарушать график обработки полей.

# Посевная кампания # общество

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