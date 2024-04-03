Белорусские аграрии приступили к севу сахарной свёклы

Весенние работы в полях набирают темп: в Беларуси начался сев сахарной свеклы. К нему приступили хозяйства Брестской и Гродненской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, в 2023 году в стране собрано 4 миллиона 844 тысячи тонн сахарной свеклы. Задача на 2024-й – достичь 5-миллионного рубежа. Для этого площадь посева увеличена на 400 гектаров. Сбор также планируется увеличить за счет урожайности. Как ориентируют аграриев в отраслевом министерстве, ни потепление, ни похолодание не должно сдерживать посевную кампанию и нарушать график обработки полей.