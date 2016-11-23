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МВД: новых кибератак на банкоматы в Беларуси не было

23 ноября 2016 07:19
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Новости Беларуси. Ситуация под контролем. В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о новых кибератаках на банкоматы Беларуси. Запись опубликована в официальном твиттер-аккаунте ведомства.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация, что международная преступная группа совершила ряд удаленных кибер-атак на банкоматы более, чем 10 стран. Среди них Беларусь, Россия, государства СНГ и Евросоюза.

В МВД уточнили, что в данном случае речь идет о подробностях преступления, совершенного около трех месяцев назад, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

МВД:
Никаких новых кибератак на банкоматы в Беларуси не зафиксировано. В заголовках новостей летняя волна. Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД активно принимает участие в расследовании уголовного дела, которое возбудил ранее Следственный комитет. Ситуация под контролем.

# общество # Банковские карты

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