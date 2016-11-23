Сроки оплаты услуг ЖКХ без пени за октябрь и ноябрь продлены из-за внедрения единой информсистемы

Новости Беларуси. Сроки оплаты услуг ЖКХ за октябрь и ноябрь без начисления пени продлены. Соответствующее постановление принял Совет Министров. Это связано с тем, что счета на оплату онлайн, а также жировки многие белорусы получили позже обычного из-за внедрения единой общереспубликанской информационной системы по учету и начислению платы за ЖКУ.

Таким образом, за октябрь без начисления пени можно будет заплатить с 26 ноября по 5 декабря; за ноябрь – с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года.

На ранее сформировавшиеся задолженности эти правила не распространяются, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.