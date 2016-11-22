Услуги автозаправочной станции «Газпромнефть» стали доступными для брестских автомобилистов

Новости Беларуси. Новый игрок на брестском рынке нефтепродуктов. 22 ноября в областном центре открыли автозаправочную станцию «Газпромнефть». Здесь автомобилистам предложат только качественное топливо. Позаботились и о том, чтобы сам процесс заправки был более удобным.

От бесплатных мытья стекол и подкачки шин до премиального топлива пятого экологического класса и G-Drive, а также режима постоплаты – и все это в одном месте.

Услуги автозаправочной станции «Газпромнефть» теперь доступны и для брестских автомобилистов.

Алексей Макаренко, житель Бреста:

Замечательная заправка. Мы всегда заправляемся и в Бресте, и в Минске я только на этой заправке. Отличное обслуживание, прекрасные бонусы, и замечательно, что они есть всегда.

Анатолий Котковец, житель Бреста:

Тоже хорошо, если сначала заправиться, а потом оплатить. Тоже плюс.

Удобная и практичная система – заправился, а потом заплатил – уже успешно зарекомендовала себя среди клиентов. И это как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемых – результат меняется, причем, только в лучшую сторону.

Анатолий Браташ, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси:

Изучали этот вариант. Изучили и поняли, что когда постоплаты не было, то люди стояли долго. И покамест человек заправился, пошел оплатить. Здесь же быстро он подъезжает, пистолетчик ему говорит, сколько вам нужно в бак. Он не только проговорит, сколько вам в бак, он проговорит все стандарты – у нас есть такая-то скидка, у нас акция.

«Газпромнефть» – новый игрок на рынке нефтепродуктов областного центра.

Вся же сеть теперь насчитывает более 40 АЗС во всех уголках Беларуси.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Облагорожен, приведен в порядок уголок нашего города, который был в не очень презентабельном состоянии. Событие, потому что мы получили нового оператора, соответственно получили конкуренцию, борьбу за качество и качество услуг в том числе.

Не только основное – заполнить бак, но и обеспечить полный комфорт автомобилиста.

Настолько, насколько это возможно.

Наталья Аксютик, оператор АЗС «Газпромнефть»:

Взять с собой кофе в дорогу, френч-дог, гриль-дог, гамбургер, у нас шикарный выбор выпечки. Это можем предложить вам взять с собой. Также у нас есть кафе-зона, где клиент может отдохнуть.

А еще множество других бонусов и дополнительных удобств для владельцев специальных топливных карт «Газпром нефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.