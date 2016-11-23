Техосмотр под звук винила: в Гродно на СТО создали музей радиоаппаратуры и электроники

Новости Беларуси. Пройти техосмотр под музыку виниловой пластинки. В Гродно на станции диагностики сотрудники организовали свой музей радиоаппаратуры и электроники. Фотоаппараты «Смена», знаменитый приемник Grundig, о котором в свое время пел Высоцкий, бобины 1960-х годов – сегодня коллекция станции насчитывает уже более 200 экспонатов.

Что-то приносили сами, но многие аппараты – подарки от клиентов. А недавно поступило предложение от частного коллекционера: он готов купить все экспонаты. Но работники станции расставаться со своим музеем не собираются, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Казимир Сержант, инженер станции диагностики № 157 Гродно:

Клиенты удивляются. Некоторые вообще этого не видели, некоторые виниловые пластинки называют дисками. А вот этот патефон основная масса молодых людей не видели и не знают.

Виктор Уминский, водитель:

Был приятно очень удивлен. Наверное, это очень правильное решение, когда человек может приехать проверить свой автомобиль и попасть в какой-то исторический музей.