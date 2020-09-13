Прямой эфир

Если листья на рябине пожелтели рано, то зима будет холодной. Народные приметы на третью неделю сентября

13 сентября 2020 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 

15 сентября почитается память святого Маманта, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он красный, то морозов долго ждать не придется.

Ожидается от +17 до +24, со второй половины недели похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю

Если листья на рябине пожелтели рано, то зима будет холодной. Народные приметы на третью неделю сентября-1

17 сентября отмечают праздник в честь иконы Богоматери «Неопалимая купина». Образ считается оберегом от пожаров, в том числе тех, что были вызваны молниями. В этот день наши предки следили за природой. Если после дождя земля быстро высохла – ждали ненастья.

Если листья на рябине пожелтели рано, то зима будет холодной. Народные приметы на третью неделю сентября-4

18 сентября – день Афанасия Брестского. Погоду определяли по рябине: если листья пожелтели рано, то и осень будет ранняя, а зима холодная.

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Политика «без галстуков» и купюр». Мнение Евгения Пустового о псевдогероях
12 сентября 2020 21:43

«Политика «без галстуков» и купюр». Мнение Евгения Пустового о псевдогероях

«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей
12 сентября 2020 21:17

«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей

«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями
12 сентября 2020 21:11

«Понравилось, особенно жене». Посетители сельхозярмарок в Минске поделились впечатлениями