Если листья на рябине пожелтели рано, то зима будет холодной. Народные приметы на третью неделю сентября

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 сентября почитается память святого Маманта, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он красный, то морозов долго ждать не придется. Ожидается от +17 до +24, со второй половины недели похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю

17 сентября отмечают праздник в честь иконы Богоматери «Неопалимая купина». Образ считается оберегом от пожаров, в том числе тех, что были вызваны молниями. В этот день наши предки следили за природой. Если после дождя земля быстро высохла – ждали ненастья.