Хозяйства Минской области планируют посеять яровые зерновые культуры на площади 73 тыс. га

До старта посевной – считанные недели, и от слаженности действий аграриев зависит не только будущий урожай, но и продовольственная безопасность страны. Хозяйства Минской области планируют посеять яровые зерновые культуры на площади 73 тысячи гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже решены все организационные, технические и финансовые вопросы. Для проведения посевной необходимо свыше 200 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений – 60 % уже в хозяйствах, остальные поставки идут согласно утвержденным графикам. Особое внимание – технике, которая первой выйдет в поля – ее готовность превышает 90 %. Это и 1 700 энергонасыщенных тракторов, а также почвообрабатывающие и посевные агрегаты.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

В этом году мы планируем посеять яровых зерновых культур на площади 73 тысячи гектар. Также 300 тысяч гектар будет посеяно кукурузы на силос и зерно. 38 тысяч гектар – сахарной свеклы, 5 300 гектар – картофеля. Для этого у нас есть необходимая линейка техники, в том числе запасные части для того, чтобы выйти на стопроцентную линейку готовности. Кроме того, отработанные кадровые вопросы.

Всего в весенне‑полевых работах будет задействовано около 6 700 механизаторов. Таким образом, в Минской области созданы все условия, чтобы провести кампанию в оптимальные сроки и получить достойный урожай.