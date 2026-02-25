Прямой эфир

Лукашенко: общие усилия Беларуси и Кувейта позволят реализовать широкий потенциал сотрудничества

25 февраля 2026 05:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт и Наследного принца этой страны с Национальным днем. Глава нашего государства отметил, что Беларусь высоко ценит существенный вклад Кувейта в поддержание мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также стремление этой страны к укреплению конструктивного межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, диалога и взаимного уважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: общие усилия Беларуси и Кувейта позволят реализовать широкий потенциал сотрудничества-2

«Под Вашим мудрым руководством Кувейт достиг значительных результатов в экономическом развитии и повышении благосостояния граждан. Опыт реализации стратегического плана «Видение Кувейта 2035» может служить образцом выполнения задач национальной повестки дня для многих государств», – говорится в поздравлении.

В поздравительном послании в адрес Наследного принца Президент подтвердил готовность Беларуси к активизации практического взаимодействия с Кувейтом, основанного на многолетних связях между двумя дружественными странами. Александр Лукашенко убежден, что общие усилия позволят реализовать широкий потенциал двустороннего сотрудничества и вывести белорусско-кувейтские отношения на новый уровень.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Любовь к Родине с детства! Почему школьники выбирают военно-патриотические клубы?
24 февраля 2026 17:45

Любовь к Родине с детства! Почему школьники выбирают военно-патриотические клубы?

Инновационное производство! Минский городской технопарк осваивает новые площадки
24 февраля 2026 17:45

Инновационное производство! Минский городской технопарк осваивает новые площадки

На стройке Национального исторического музея стартовал финал конкурса «Минский мастер – 2026»
24 февраля 2026 17:20

На стройке Национального исторического музея стартовал финал конкурса «Минский мастер – 2026»