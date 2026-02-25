Лукашенко: общие усилия Беларуси и Кувейта позволят реализовать широкий потенциал сотрудничества

Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт и Наследного принца этой страны с Национальным днем. Глава нашего государства отметил, что Беларусь высоко ценит существенный вклад Кувейта в поддержание мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также стремление этой страны к укреплению конструктивного межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, диалога и взаимного уважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.