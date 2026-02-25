Лукашенко: общие усилия Беларуси и Кувейта позволят реализовать широкий потенциал сотрудничества

Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт и Наследного принца этой страны с Национальным днем. Глава нашего государства отметил, что Беларусь высоко ценит существенный вклад Кувейта в поддержание мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также стремление этой страны к укреплению конструктивного межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, диалога и взаимного уважения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Под Вашим мудрым руководством Кувейт достиг значительных результатов в экономическом развитии и повышении благосостояния граждан. Опыт реализации стратегического плана «Видение Кувейта 2035» может служить образцом выполнения задач национальной повестки дня для многих государств», – говорится в поздравлении.
В поздравительном послании в адрес Наследного принца Президент подтвердил готовность Беларуси к активизации практического взаимодействия с Кувейтом, основанного на многолетних связях между двумя дружественными странами. Александр Лукашенко убежден, что общие усилия позволят реализовать широкий потенциал двустороннего сотрудничества и вывести белорусско-кувейтские отношения на новый уровень.