Беларусь и «Росатом» обсудили сотрудничество по ядерным и неядерным проектам

Беларусь и «Росатом» расширяют технологическое сотрудничество. В Минске прошла ежегодная встреча представителей правительства и компании «ТВЭЛ». Обсудили ключевые направления партнерства – топливообеспечение Белорусской АЭС, внедрение современных практик обращения с радиоактивными отходами, развитие Центра аддитивных технологий в Минске, а также проекты в сфере электромобильности и систем накопления энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки топлива для двух энергоблоков в Островце идут по долгосрочному контракту, что обеспечивает стабильную работу станции. Рассматривается переход на 18-месячный топливный цикл, который уже применяется в России и повышает эффективность эксплуатации АЭС. Продолжается совместная работа над созданием республиканского пункта финальной изоляции радиоактивных отходов. Завершаются предпроектные исследования, готовятся архитектурные решения и обоснование долговременной безопасности.

Белорусские специалисты проходят обучение на объектах «Росатома». Отдельный блок – развитие Центра аддитивных технологий, открытого в 2025 году. В планах – локализация производства оборудования, расширение услуг, подготовка инженерных кадров. Российская сторона представила решения по накопителям энергии для генерации, электротранспорта и городской инфраструктуры, включая тяговые батареи и зарядные станции. Совместная работа укрепляет технологический суверенитет двух стран.