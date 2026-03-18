МВД Беларуси с коллегами из России задержали подозреваемых в краже на 130 тыс. долларов из авто на АЗС

Следствие установило: 50-летний житель Осиповичей вместе с двумя борисовчанами – 23 и 37 лет – заранее знал о перевозке значительной суммы денег из Беларуси в соседнюю страну и разработал план кражи.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Преследуя автомобиль-перевозчик с территории Беларуси на одной из АЗС Смоленской области, фигуранты вскрыли транспортное средство и совершили кражу на общую сумму почти 130 тысяч долларов в эквиваленте, реализовав свой преступный замысел. Затем вернулись домой. При силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» мужчин задержали. Все трое не работали, двое уже были судимы. По местам их жительства изъята часть похищенного, остальное злоумышленники успели потратить на покупку недвижимости, отдых, посещение игорных заведений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды их возможной преступной деятельности. МВД напоминает: граждане Беларуси, совершившие преступления за пределами страны и не понесшие наказания там, несут ответственность по белорусскому законодательству.