Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о взаимном исполнении постановлений судов

Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о взаимном исполнении судебных постановлений. Документ был подписан в Москве в декабре 2024 года и касается решений по гражданским делам, а также уголовным – в части гражданских исков. Речь идет о выплатах по исполнительным документам: компенсациях, госпошлине, судебных расходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По соглашению, решения белорусских и российских судов будут исполняться на территориях двух стран без дополнительной процедуры признания. То есть фактически – как национальные судебные акты. Это упрощает взаимодействие между ведомствами и ускоряет процесс взыскания.

К слову, Беларусь – единственная страна, с которой Россия заключает уже третье соглашение в судебной сфере. Первое, касающееся арбитражных и хозяйственных судов, действует с 2002 года. Второе – о взаимном исполнении решений по алиментам – было ратифицировано в 2025-м. Новое соглашение станет очередным шагом к формированию бесшовного правового пространства между двумя государствами. Белорусская сторона завершила ратификацию документа в середине 2025 года.