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Должностные лица ВНС получат доступ к засекреченным материалам

14 мая 2025 10:37
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Должностные лица Всебелорусского народного собрания получат доступ к засекреченным материалам. Соответствующие изменения в закон «О государственных секретах» в двух чтениях приняли депутаты Палаты представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Должностные лица ВНС получат доступ к засекреченным материалам-2

На ВНС возложены стратегические задачи развития Беларуси, в том числе решение вопросов практически во всех сферах жизнедеятельности государства. Поэтому информация, отнесенная к госсекретам, повысит эффективность работы председателя, членов Президиума и начальника Секретариата народного вече, а также председателя Центральной избирательной комиссии.

Должностные лица ВНС получат доступ к засекреченным материалам-4

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Данным законом будет предусмотрена возможность предоставления вышеуказанным должностным лицам допуска к государственным секретам. Кроме того, будут внесены изменения в закон с целью приведения в соответствие с Кодексом гражданского судопроизводства.

# Закон # Всебелорусское народное собрание

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