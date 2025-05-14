Должностные лица ВНС получат доступ к засекреченным материалам
Должностные лица Всебелорусского народного собрания получат доступ к засекреченным материалам. Соответствующие изменения в закон «О государственных секретах» в двух чтениях приняли депутаты Палаты представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ВНС возложены стратегические задачи развития Беларуси, в том числе решение вопросов практически во всех сферах жизнедеятельности государства. Поэтому информация, отнесенная к госсекретам, повысит эффективность работы председателя, членов Президиума и начальника Секретариата народного вече, а также председателя Центральной избирательной комиссии.
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Данным законом будет предусмотрена возможность предоставления вышеуказанным должностным лицам допуска к государственным секретам. Кроме того, будут внесены изменения в закон с целью приведения в соответствие с Кодексом гражданского судопроизводства.