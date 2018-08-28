Музыкальная терапия, занятия по вокалу и психологический театр: в Минске откроется отделение дневного пребывания для детей-инвалидов

Новости Беларуси. Оно организуется по принципу лагеря: ребята смогут посещать центр 18 дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для особенных детей откроют кружки по танцам и рукоделию. А лечить будут по современным методам: песочная терапия, сказкотерапия и тренажеры. Родителям также в случае необходимости предложат помощь. В центре можно получить консультацию психолога.

Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»: Это послужит какой-то такой поддержкой для них: хотя бы в течение дня оказывать помощь в виде досмотра за детьми, организации их досуга, привлечения к какой-то кружковой деятельности – все посредством арт-терапии, музыкотерапии. Для того, чтобы эти детки могли хоть как-то реабилитироваться.

Сейчас идет набор. Предполагается, что будет две группы по пять человек. На территории центра построят детскую площадку, адаптированную для особенных детей. А для инвалидов-колясочников оборудуют террасу на крыше. Кстати, таких семей в столице около 7000. Несмотря на то, что отделение еще не открылось, свободных мест почти не осталось.

Кстати, центр сможет принять семью раз в год на безвозмездной основе.