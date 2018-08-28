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На месте бассейна «Орлёнок» в Минске появится современный спорткомплекс

28 августа 2018 20:57
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Новости Беларуси. Из бассейна «Орленок» собираются сделать современный спорткомплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его закрыли на реконструкцию до 2019 года. Как нам стало известно, собственнику объекта – Федерации профсоюзов – выделен дополнительный земельный участок под строительство.

На месте бассейна «Орлёнок» в Минске появится современный спорткомплекс-1

В существующем здании появится второй этаж, где разместится тренажерный зал и вспомогательные комнаты. На месте автостоянки построят помещение из легких металлоконструкций, в котором оборудуют универсальный спортзал. Также в комплексе предполагается вспомогательный центр с финской сауной и кафетерием.

Запланировано обновление всех инженерных сетей, систем очистки воды, установка современных водных чаш из полимерных материалов. Сейчас идут демонтажные работы.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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