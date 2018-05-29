Лето в Беларуси начнётся с похолодания: есть даже вероятность ночных заморозков

Новости Беларуси. В первые летние дни белорусов ожидает похолодание.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, конец мая будет по-настоящему теплым, однако в некоторых частях страны прогнозируются грозы.

30 мая – в среду – будет жаркая погода. Ночью без осадков, днем – кратковременные дожди в отдельных районах, возможны грозы. Ночью будет от плюс 12-17°C, днем – до плюс 24-30°C.

31 мая – в четверг – в отдельных районах Беларуси будут кратковременные грозовые дожди. Ночью прогнозируется +12-18°C, по северо-восточной части страны +8-11°C. В дневное время температура воздуха составит от +17°C по северо-востоку Беларуси до +28°C в юго-западной части страны.

В начале лета похолодает, но дни прогнозируются солнечными. Ночи будут холодными, в предстоящие выходные есть вероятность заморозков ночью.

1 июня – в пятницу – будет без осадков, на юго-востоке страны возможны кратковременные дожди. Ночью – от +3°C по северу до +11°C по южной части страны. В северных районах страны ожидаются слабые заморозки до 0... -2°C. В дневное время ожидается плюс 14-20°C, по юго-западу до плюс 22°C.