Ноль отходов: правила «экологичного» шоппинга и отдыха без риска для здоровья и окружающей среды

Забота о здоровье начинается с нуля. Ноль сахара, ноль калорий – ноль вреда. А вот хлопоты об окружающей среде должны брать своё начало с концепции «Ноль отходов».

Мария Сума, сотрудник Центра экологических решений:

Для того, чтобы отходов не было, их просто не нужно производить и покупать. Это основной принцип концепции «Ноль отходов». Планировать, например, свой рацион. Покупать ровно столько же, сколько тебе нужно. Следить, чтобы продукты в холодильнике не залёживались, не плесневели. Методы предотвращения – они всегда менее затратные и более эффективны.

Цитаделью всех неперерабатываемых отходов являются магазины и рестораны быстрого питания. Мария Сума:

Алюминий, пластик, стекло – это, в принципе, тот материал, который хорошо перерабатывается и может стать источником сырья для других продуктов. Но есть отходы, которые просто невозможно переработать, просто потому что их невозможно разделить на разные фракции. Это упаковка тетрапак, это упаковка еды для фаст-фуда, это упаковка от чипсов. В общем, почти вся упаковка в Беларуси не перерабатывается.

Пластиковые и целлофановые мешки – вот истинное зло во плоти. Специалисты рекомендуют отказаться от пакета с пакетами в пользу многоразовой и экологически безопасной тары.

Мария Сума:

Эту проблему прекрасно решают многоразовые холщовые мешочки, куда можно, например, загрузить фрукты, овощи, сухофрукты.

Есть даже магазины, где можно на развес купить крупы. Рыба, мясо. Для этого можно использовать свои многоразовые стеклянные контейнеры.

Шопинг по новым правилам существенно не повлияет на качество вашей жизни. Попробуйте отказаться от покупки замороженных полуфабрикатов в пользу свежего мяса и рыбы. Молочная продукция с подворья более натуральна и богата витаминами. А ассортимент хлебобулочных изделий в пекарне вас приятно удивит. Жидкие товары лучше выбирать в перерабатываемых материалах, таких как пластиковые бутылки. Мария Сума:

Можно заметить, что все не очень полезные, скорее вредные, товары, они упакованы в не перерабатываемую упаковку. Сок, например. С огромным количеством сахара, он очень часто у нас упакован в тетрапак. А более натуральный сок будет упакован в стекло.

Заядлые любители пикников и шашлыков зачастую используют одноразовую пластиковую посуду. Но в курсе ли они, какой опасности подвергают свою жизнь? Мария Сума:

Если она сделана из полистирола в эту посуду категорически нельзя наливать горячие напитки и алкогольные напитки. Лучше, с моей точки зрения, приобрести себе пусть и платиковую, но многоразовую посуду, а ещё лучше – металлическую, которая точно будет безвредна.