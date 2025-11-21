«Ружанский» переживает второе рождение! Рассказываем, как поменялся санаторий

Санаторий «Ружанский» переживает свое второе рождение. Мы кардинальным образом изменились как внутри, так и снаружи. Санаторий приобрел свой новый окрас. Все фасады перекрашены в благородный зеленый цвет. Здание украшено яркой иллюминацией подсветкой. Подсвечен каждый кустик, каждая деревца.

Как еще можно побаловать себя и близких в эти холодные дни или сделать оригинальный подарок новогодним каникулам? Отправиться в хороший санаторий. Курорт «Ружа Хутар» переживает второе рождение. Постоянные гости наблюдают приятные инновации. Давайте прогуляемся по «Ружанскому», чтобы в этом убедиться. Приятное место, чистый воздух – все условия для отдыха и лечения.

Но прежде всего санаторий изменился внутренне. Мы провели масштабную модернизацию предприятия, которое включает в себя пять этапов: модернизация инфраструктуры. лечебной базы, систему питания, СПА и номерного фонда.

За последние 6 лет мы отремонтировали более половины номеров. Основная задача руководства санатория – сделать так, чтобы в «Ружанском» не было двух одинаковых номеров.

Ну и, конечно же, максимальное улучшение комфортности проживания и размещения наших гостей. У нас новейшее медицинское, реабилитационное и физиотерапевтическое оборудование. Благодаря этому мы превратились в современный многопрофильный реабилитационный медицинский центр.

Модернизация питания включает три основных компонента – диетическое, лечебное и заказное меню. В этом вопросе мы изучили опыт организации питания лучших зарубежных и отечественных учреждений.

У нас есть индивидуальное, диетическое питание и всеми любимый шведский стол. Не совсем здоровая, но очень вкусная еда – в заказном меню кафе ресторанного типа.

В «Ружанском» мы высадили ботанический сад. У нас произрастают практически все южные растения – разве что пальм нет.

Территория санатория обустроена многочисленными зонами отдыха. Наш пляж занял первое место в стране на республиканском экологическом форуме по благоустройству и организации работы пляжной инфраструктуры.

Контактный зоосад, многочисленные барбекюшницы, беседки и мангалы. Автомобильные парковки, электрозаправка и все атрибуты современного курорта.

Одна из наших фишек – это уникальная СПА-зона, которую мы также модернизировали. На сегодня аквазона представлена 12 саунами и банями, девятью бассейнами, четыре из которых на улице и один из которых круглогодичный. Четыре джакузи, одна из которых на улице круглогодичная. Тренажерный зал площадью более 500 метров квадратных, детский аквапарк, два массажных салона, рекреация «Солнечная лужайка», снегогенератор и многое-многое другое. Наш СПА-комплекс не имеет аналогов ни внутри страны, ни за ее пределами.

В заключение я хочу сказать, что главное достоинство «Ружанского» – это наш коллектив. У Ружанского есть душа. Так тепло и так гостеприимно, как у нас, вас не встретят нигде!

*На правах рекламы.