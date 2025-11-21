Лукашенко поручил министерствам сформировать для учёных перечень перспективных разработок

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, мужики, дурница закончилась. Услышьте меня. Я не против, чтобы вы зарабатывали. Некоторые и зарабатывают, но таким образом, за счет чужого труда, оборудования, как ты говорил, отопления, кормления и прочего – то, что вы требуете из бюджета. Поэтому мы это видим. К съезду ученых вы это искорените. Но подумайте, как это делать реально. Если вы что-то там привезли, валюту для страны, совершив какое-то чудо, вы подумайте, как мы заплатить за это должны. И жалеть тут денег не надо на это.

Второе. По-прежнему существует ситуация, когда научные исследования выполняются по принципу – делаем, что можем, а не то, что нужно. В свою очередь, предприятия вместо заказа разработок в Беларуси вкладывают огромные средства в импорт зарубежных технологий и оборудования, попадая при этом в зависимость. А на отдельных предприятиях вообще просматривается тенденция работы без развития, когда никакие инновации не нужны. Так быть не должно. О чем говорил Петр Александрович. Начинать надо с этого и дальше циклами развиваться.

Чтобы изменить эту ситуацию, поручаю каждому министерству, часть из которых вообще не удел, ежегодно формировать задачник разработок, перечень разработок для своей сферы и передавать его представителям академической, вузовской и отраслевой науки. При этом, если такая разработка будет отвечать всем заданным критериям, заказчик будет обязан обеспечить ее внедрение. И ответственность за это тоже будет лежать на нем, но и наука должна предлагать свои наработки в проактивном режиме.

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