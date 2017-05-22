Более 50 делегаций из 30 стран: выставка вооружений и военной техники «Милекс-2017» завершает работу в Минске

Новости Беларуси. Выставка вооружений и военной техники «Милекс-2017» завершает работу. 22 мая в спорт-комплексе «Минск-Арена» состоится торжественное закрытие. В этот раз на смотр последних достижений мирового военпрома приехали более 50 официальных делегаций из 30 стран, что бесспорно подтверждает авторитет этой площадки.

Высоко оценили зарубежные гости новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Большое внимание иностранцев привлекла бронированная машина «Кайман» и наши беспилотники.

Андрей Анисимов, главный конструктор противотанкового ракетного комплекса «Богомол»:

Спрос есть очень широкий. Это и Юго-Восточная Азия, и южный регион. Уже пресса начала описывать данный комплекс как один из главных экспонатов выставки. Интерес очень большой.

Традиционно форум становится площадкой для поиска новых партнеров и заключения выгодных контрактов. Ряд соглашений подписаны и в этот раз. В том числе между компаниями 558-ой Авиаремонтный завод и «Вертолеты России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.