Прямой эфир

Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 21.05: Татьяна Корзун и Александр Солодуха

22 мая 2017 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что нужно для хорошего ужина? Вкусная еда, атмосфера и, конечно же, гости. Новое кулинарное шоу стартует на телеканале «РТР-Беларусь» – «Большая удача».

Правила нашей программы просты. Победители игры «Удача в придачу!» сражаются за звание лучшего хозяина. Задача минимум – приготовить вкусный ужин из трех блюд и не выйти за пределы нашего лимита – 150 белорусских рублей. Задача максимум – удивить нашего гостя. Кстати, имя гостя мы до конца будем держать в тайне, пока он не появится на пороге квартиры.  

По итогам первого сезона будет определен лучший хозяин. Голосование за него пройдет в социальных сетях: на страницах «Вконтакте» телеканала СТВ и магазина «Евроопт». То есть победителя выбирают телезрители.

Хозяин сегодняшнего вечера – Татьяна Корзун.

# общество # Проекты СТВ # Кулинарное шоу «Большая удача»

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим запеченный баклажан с помидорами, сыром и заливкой
22 мая 2017 05:59

Готовим запеченный баклажан с помидорами, сыром и заливкой

Дневники, платья и туфли: как жили, учились и развлекались белорусские дамы в эпоху Романтизма
22 мая 2017 05:58

Дневники, платья и туфли: как жили, учились и развлекались белорусские дамы в эпоху Романтизма

Для идеального свидания с самим собой: мастер-класс по «макияжу для себя» от стилиста Анастасии Ашуйко
22 мая 2017 05:58

Для идеального свидания с самим собой: мастер-класс по «макияжу для себя» от стилиста Анастасии Ашуйко