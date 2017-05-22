Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 21.05: Татьяна Корзун и Александр Солодуха

Что нужно для хорошего ужина? Вкусная еда, атмосфера и, конечно же, гости. Новое кулинарное шоу стартует на телеканале «РТР-Беларусь» – «Большая удача».

Правила нашей программы просты. Победители игры «Удача в придачу!» сражаются за звание лучшего хозяина. Задача минимум – приготовить вкусный ужин из трех блюд и не выйти за пределы нашего лимита – 150 белорусских рублей. Задача максимум – удивить нашего гостя. Кстати, имя гостя мы до конца будем держать в тайне, пока он не появится на пороге квартиры.

По итогам первого сезона будет определен лучший хозяин. Голосование за него пройдет в социальных сетях: на страницах «Вконтакте» телеканала СТВ и магазина «Евроопт». То есть победителя выбирают телезрители.

Хозяин сегодняшнего вечера – Татьяна Корзун.