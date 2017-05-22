Готовим запеченный баклажан с помидорами, сыром и заливкой

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня я хочу поговорить о блюдах, на подготовку которых практически не нужно ваше время. Согласитесь, у каждого из нас бывали ситуации. Гости на пороге, продукты есть, а времени на подготовку совершенно нет. Что делать? Искать подходящий рецепт. И он у меня есть.

Готовить я буду баклажан как основное блюдо. В дополнение нам пригодятся томаты. Сыр. Это может быть моцарелла или это может быть сулгуни. Или какой-то сыр для гриля. Любой, подходящий для запекания. Чесночок. Перчик чили. И базилик. Соль, перец – по вашему усмотрению.

Для начала быстренько нарежу помидоры кольцами.

И здесь не важно, какой спелости помидор. Наоборот: чем они зеленее, тем вкуснее. Потому что кислинка останется, плотность помидора останется.

Все. Это практически вся подготовка. Абсолютно простой рецепт. Абсолютно вкусный. Знаете, баклажаны, как у бабушки Джованны. Итак, нарезаю небольшие отверстия в баклажане.

Вот такая конструкция у нас получилась.

Я помидоры все-таки нарезала на половинки. И внимательно смотрите: если не помещается толстый слой помидора, значит делайте его тоньше.

Сюда же отправляю сыр.

Если у вас не хватает пространства, чтобы поставить внутрь ломтик помидора или сыра, вы можете вырезать тонкие слои, чтобы освободилось это место.

Вот и все. Конструкция почти готова. Осталось выложить ее в емкость для запекания.

Приливаю немножко маслом. Чуть-чуть. Можно посолить, поперчить прямо сейчас.

И отправляю запекаться в духовку на 30 минут.

Пока печется баклажан, еще две минутки вашего времени. Нужно подготовить маленькую-маленькую заливку. Маленькую, но очень ароматную. Для нее мне понадобятся чеснок, перчик чили, листья базилика, оливковое масло. Соль, перец – тоже по вашему вкусу.

Смесь ароматнейшая. Очень важно поливать ею очень горячий баклажан. Тогда чесночок отдаст свой аромат, но не будет таким ядреным. Тогда перец чили раскроет свой вкус, но не будет чрезмерно острым. Да и базилик в этом случае отдаст свой запах, аромат, вкус. Как только баклажан готов, поливаем этой смесью и подаем к столу.