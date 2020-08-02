Директор филиала «Скидельский»: «Урожайность будет самая высокая, наверное, за всю историю нашего хозяйства»

Александр Рухлевич, директор сельхозпредприятия «Скидельский»:

Урожайность будет самая высокая, наверное, за всю историю нашего хозяйства. 92 центнера даёт урожайность, урожай ячменя впервые (я 30 лет в сельском хозяйстве) такой высокий. Пшеницу раньше, конечно, мы убирали и 100, и 110 были отдельные, конечно, поля, а ячменя впервые мы получили такой высокий урожай.