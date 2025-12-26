В Беларусь прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2

Начнем с темы безопасности. Когда у наших границ наращивается военное присутствие, а язык силы все чаще подменяет дипломатию, этот вопрос становится принципиальным и жизненно важным. На западном фланге Беларуси продолжается усиление воинских контингентов, модернизация инфраструктуры и подготовка к потенциальным боевым действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство ряда стран демонстрирует готовность к эскалации, игнорируя призывы к диалогу и снижению напряжения. Только в этом году вблизи наших границ на территории Польши, Латвии и Литвы прошел целый ряд учений с привлечением военнослужащих стран – членов НАТО, включая Бельгию, Чехию, Венгрию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Хорватию, Германию и США. В такой ситуации особое значение приобретает позиция нашей страны, которая не раз была четко и недвусмысленно обозначена Президентом: Беларусь никому не угрожает и не собирается нападать, наша Военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Вместе с тем суверенитет и территориальная целостность нашего государства – безусловная ценность, и защита национальных интересов остается приоритетом. Обеспечивается и обороноспособность наших воздушных границ, в том числе за счет обновления авиатехники. Так, сегодня на один из белорусских аэродромов из России прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2. Вскоре они заступят на боевое дежурство.

Александр Беляев, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Мы прирастаем мускулами, силой. Посмотрите на вновь прибывшие самолеты Су-30СМ2. Это самолет-истребитель, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса, всем современным требованиям. Сам самолет в новой заводской краске. По моему мнению, наверное, самый красивый самолет в мире. Скоро эти самолеты пройдут техническое изучение в авиационной базе и максимум через две недели заступят на защиту нашей любимой Родины в воздушном пространстве. Сложившаяся обстановка на наших западных рубежах напряженная и склонная к радикализации. В Министерстве обороны подтверждают: руководство ряда стран не хочет понимать, что нужно снижать градус. Напротив, происходит наращивание воинского контингента, подготовка инфраструктуры к боевым действиям. В этой связи Беларусь продолжает укреплять оборонный потенциал, чтобы быть готовой к любому развитию событий. Так, на боевое дежурство заступил новейший ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил Главнокомандующий во время Всебелорусского народного собрания. На этой же неделе министр обороны доложил Президенту о других подробностях размещения это оружия на территории Беларуси и в целом о положении дел в Вооруженных Силах. Александр Лукашенко постоянно лично контролирует вопросы обеспечения безопасности Беларуси. Не все публично. Глава государства подчеркивает: эти стратегические аспекты – зона его ответственности. От остальных же требуется локальное и качественное выполнение задач, прежде всего экономических.