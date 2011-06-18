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Музей сала во Львове

18 июня 2011 11:02
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Данная выставка открылась впервые в Украине благодаря уроженцу Львова, художнику-дизайнеру Борису Бергеру. В музее представлены фотографии, инсталляции и видеозаписи, посвященные почитаемому в стране продукту. Всего – 60 экспонатов.

Также в музее можно увидеть объекты, выполненные исключительно из сала: тело гуманоида, шахматы, кресло, руки, части тела.

Центральное место занимает копия человеческого сердца. Оно, кстати, занесено в Книгу рекордов Украины.

На выставке экспонаты можно попробовать на вкус. Посетителям предлагаются для дегустации «Нос» Николая Гоголя, губы Мэрилин Монро, ухо Ван Гога, а также «Белый квадрат» Казимира Малевича.

А ресторан при музее предлагает отведать фирменные блюда: сальные суши, сало в шоколаде и многие другие, сообщает «Столичное телевидение».

# общество # Выставки # Фотофакт # Музеи

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