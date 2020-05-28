«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову

Новости Беларуси. 28 мая в Совете Республики провели прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы отвечал сенатор Сергей Рачков.

И хотя он возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности, разбираться пришлось не только с профильными проблемами. Звонки касались и судебных тяжб, и земельных споров, и ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При возможности пути решения части проблем находились сразу, но некоторые вопросы требовали досконального изучения документов. Поэтому они были взяты на контроль. Компетентный ответ не заставит себя долго ждать. Прямые телефонные линии с Советом Республики пройдут в Беларуси до конца мая

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Даже когда мы видим, что некоторые государственные органы пускают гражданина по кругу (скажем так – условно), то мы стараемся разорвать этот порочный круг, возвращаем обращение обратно и требуем внимательного отношения, внимательного подхода и оказания максимальной помощи.