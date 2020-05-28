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«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову

28 мая 2020 12:45
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Новости Беларуси. 28 мая в Совете Республики провели прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вопросы отвечал сенатор Сергей Рачков.

«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову-1

И хотя он возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности, разбираться пришлось не только с профильными проблемами. Звонки касались и судебных тяжб, и земельных споров, и ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При возможности пути решения части проблем находились сразу, но некоторые вопросы требовали досконального изучения документов. Поэтому они были взяты на контроль. Компетентный ответ не заставит себя долго ждать.

Прямые телефонные линии с Советом Республики пройдут в Беларуси до конца мая

«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову-4

«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову-6

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Даже когда мы видим, что некоторые государственные органы пускают гражданина по кругу (скажем так – условно), то мы стараемся разорвать этот порочный круг, возвращаем обращение обратно и требуем внимательного отношения, внимательного подхода и оказания максимальной помощи.

«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову-9

Звонки стали поступать еще за 15 минут до официального начала онлайн-приема.

Телефонная связь – не единственный доступный способ связи с парламентариями. С начала года только в комиссию по международным делам и национальной безопасности поступило более 240 обращений. Но ни одно из них не осталось без внимания и ответа. Важно ведь не просто слышать, а услышать и помочь.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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