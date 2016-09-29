Музей истории ВОВ открыл мобильную экспозицию, посвященную освобождению Беларуси

История освобождения в каждый дом белоруса! Совсем скоро мобильный музей ВОВ отправиться в путешествие, чтобы рассказать о подвиге наших героев.

На стенах панорама освобожденного Минска, полки для экспонатов – в виде снарядных ящиков.

События стратегической наступательной операции «Багратион» воскресили на площадке передвижного полуприцепа. На 30 квадратных метрах, действительно, можно ощутить гул снарядов и почувствовать себя свидетелем событий, которые рассказывают нам об освобождении родного края с сентября 1943 по июль 1944.

Оригинальная идея сделать историю доступной пришла сотрудникам музея ВОВ этой весной, причем мобильность музея не только в передвижении, но и в возможной смене выставок! Маршрут экспозиции оформили по хронологии событий от форсирования Днепра до парада партизан. В центре внимания – люди, которым каждый из нас обязан своей жизнью.

Операция «Багратион» стала одним из выдающихся сражений 2 мировой войны, которая обогатила военное искусство. Общими силами бравых летчиков, танкистов, артиллеристов , инженерных войск удалось подарить нам свободу. Так, сапер Федор Блохин ворвался на заминированный мост через Западную Двину, но ему удалось перерезать шнур и спасти мост от взрыва! Благодаря этому по мосту смогла пройти наша техника. 3 июля 1944 года был освобожден Минск, и в этот день в Минске встретились войска 1-го Белорусского и 3-го Белорусского фронтов. Тогда в огромный котел попала 105 тысячная группировка фашистов. Бои в «Минском котле» шли до 11 июля, героям тех событий посвящена замечательная диарама.

А Юре Жданко и вовсе было 11, когда его приняли в комсомол за боевые заслуги. Во время диверсии, которую осуществляли партизаны, мальчик несколько км вел своего раненого ослепшего товарища и не бросил его в беде, за что был награжден медалью за отвагу. Конечно, партизаны сыграли одну из главных ролей в Победном сценарии, они оказывали большую помощь войскам Красной армии: захватывали мосты, вели разведку , освобождали населенные пункты от фашистов , осуществили 3-й этап рельсовой войны накануне операции Багратион . В мобильном музее акцент сделали на детях-партизанах, которые сражались, как взрослые.

16 июля 1944 года в освобожденном Минске состоялся парад партизан. Триумфу белорусского народа посвящен последний раздел мобильной выставки. Тогда по Минскому ипподрому, который находился на месте современной гостиницы Пекин, прошли около 30 тысяч бравых партизан, выступало правительство Республики во главе С Пантелеймоном Пономаренко, но самое удивительное – впереди всей колонны шел козел, на груди которого висел немецкий орден , так партизаны еще раз утвердили свою Победу.

В ближайшее время мобильный музей ВОВ выедет на 3-й национальный форум музеев Беларуси в Могилеве и будет там работать для посетителей форума. Пожелаем новому проекту долгой жизни и ярких выставок! Изучать историю вместе с научными сотрудниками музея ВОВ посетителям будет в радость, ведь вместе с фургоном планируется организовать фотозону, где можно будет нарядиться в форму ВОВ, кроме того можно будет пострелять в электронном тире и отведать настоящей солдатской каши. Программа будет только обогащаться, так что мобильный музей станет праздником в населенных пунктах.