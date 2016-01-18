Чудодейственная сила воды: где в Беларуси можно окунуться в прорубь на Крещение

Новости Беларуси. Мороз и солнце – день чудесный для того, чтобы, согласно давней традиции, окунуться в прорубь. Именно это делают многие верующие в Крещение, один из 12 главных праздников, отмечаемый 19 января. В этот праздничный день и после еще на неделю вода, которую называют крещенской, приобретает целительные свойства, обновляет и очищает душу и тело, выгоняет хворь.

Окунуться в прорубь на Крещение в Беларуси можно в районе всех 66 спасательных станций ОСВОД. Специалисты готовы к приему людей, соответствующие места уже оборудованы. Там, где не выставлены обогреваемые палатки, люди смогут переодеться и согреться прямо в помещениях станций.

Минчанам на Крещение окунуться в прорубь можно на Цнянском водохранилище (в районе спасательной станции «Цнянская» и центра водолазной подготовки МЧС), в районе спасательных станций «Дрозды», «Птичь», «Заславль-1» и «Заславль-2» на Минском море, «Вяча», «Комсомольское озеро».

Окунаться в прорубь нужно очень осторожно, так как контраст температур тела и холодной воды может стать причиной спазмов. Находиться в воде стоит всего несколько секунд. После нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду.

Перед погружением нельзя употреблять спиртное.

Специалисты не советуют окунаться в прорубь людям, имеющим тяжелые хронические заболевания.

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