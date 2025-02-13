Муковозчик: выяснилось, в Украине вообще не было сфер жизни, незапитанных американскими грантами

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Поздравим друг друга. Такого звонкого политического каминг-аута давно не случалось на мировом уровне. Я имею в виду закрытие американского агентства по международному развитию USAID и все, что с этим связано. Вернее, далеко не все, ибо каждый день, а уж сколько времени прошло, каждый божий день открываются все новые подробности и срываются все более ветхие покровы.
В самой Америке уже даже не сомневаются, что долгое время структура агентства, будучи этой хитренько размещенной где-то между госслужбой и частной инициативой, находилась под влиянием фонда Сороса. Если там и сомневаются, то в другом: кто кого в реальности-то курировал. Сомневаются те самые миллиардеры, которые стоят за Трампом, конкуренты Сороса, и всех его соросят. Так что в определенной степени это всего лишь устранение соперника – ничего личного, просто бизнес.
Не спрашивай, по ком звонит колокол… Читайте здесь.
Андрей Муковозчик:
USAID должно умереть и будет уничтожено, заявил Илон Маск и сделал характерный жест от всей мошны аж к Юпитеру. В Украине, как выяснилось, вообще не было таких сфер жизни, которые не были бы запитаны американскими грантами. Система грантов позволила США развивать украинское общество и влиять на демократическое развитие Украины, пишут сами украинцы. И даже, поросята такие, немного гордятся этим. Государство Украина со стороны похоже сейчас на лошадь деда щукаря, надутую конокрадами для продажи, у которой вдруг выдернули кукурузный початок. Но мало кому там стыдно – далеко все зашло.
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