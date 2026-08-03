Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

На этих выходных Латвия заблокировала последний пункт пропуска на границе с Беларусью. Андрей Николаевич, они закрыли шлагбаум, чтобы их граждане окончательно не сбежали к нам за солью, бензином и нормальной жизнью?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А также от непосильных счетов за квартиры, от неоплатного электричества и от первого в Европе президента-содомита. Это, я вам доложу, девчонки, особое чувство – жить в Латвии и все время оглядываться, не крадется ли кто-то сзади.

Напомню, если Прибалтийские республики были витриной Советского Союза, то Латвия была среди тех витрин центральной. Столько заводов и фабрик, столько производств и торговых марок, сколько распродали, прогадили, сквозь пальцы спустили латыши, это, я думаю, в целом мире еще поискать придется других таких же прирожденных европейцев.

А столько банков-однодневок, «денежных прачечных», финансовых помоек, сколько открыли те же латыши, не видели в 90-х годах прошлого века ни Каймановы Острова, ни даже знаменитые панамские офшоры. Но на этом разве можно построить государство? Нет. Только какие-нибудь острова. Например, острова Эпштейна.

А культура? Как только Советский Союз перестал заказывать песни у вылеченного в советских же клиниках Паулса и давать их петь победившей на конкурсе варьете шансоньеток Вайкуле, так оказалось, что никакой своей, никакой другой культуры в Латвии нет и никогда не было. А были только потомки «ваффен СС», которые стали ходить по центру Риги вместо нормальных людей.

Так что вы, девчонки, правы. За нормальной жизнью они тянутся к нам. А их политике им этого сделать не дают.