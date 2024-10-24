Игорь Сергеенко встретился с послом КНР в Беларуси Чжаном Вэньчуанем

Еще один стратегический партнер Беларуси – Китай. Президент Беларуси не перестает подчеркивать всю возрастающую мировую значимость и авторитет этой страны на всех международных площадках. Вспомним, что наш Президент на саммите в Казани дал интервью китайскому телеканал и сказал, что считает Китай основным столпом и опорой в БРИКС.

32 года из 75 лет существования Китайской Народной Республики мы успешно развиваем дипломатические отношения. И сегодня это уже не просто взаимовыгодное сотрудничество, а всестороннее стратегическое партнерство и безусловная дружба лидеров Беларуси и Китая, которая дает импульс для сближения наших народов.

В конце июля Си Цзиньпин и Александр Лукашенко встретились на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане и достигли ряда важных договоренностей. В третьей декаде августа премьер Государственного совета КНР Ли Цян успешно совершил официальный визит в Беларусь, что значительно активизировало развитие сотрудничества между Китаем и Беларусью.