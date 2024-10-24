Игорь Сергеенко встретился с послом КНР в Беларуси Чжаном Вэньчуанем
Еще один стратегический партнер Беларуси – Китай. Президент Беларуси не перестает подчеркивать всю возрастающую мировую значимость и авторитет этой страны на всех международных площадках. Вспомним, что наш Президент на саммите в Казани дал интервью китайскому телеканал и сказал, что считает Китай основным столпом и опорой в БРИКС.
32 года из 75 лет существования Китайской Народной Республики мы успешно развиваем дипломатические отношения. И сегодня это уже не просто взаимовыгодное сотрудничество, а всестороннее стратегическое партнерство и безусловная дружба лидеров Беларуси и Китая, которая дает импульс для сближения наших народов.
В конце июля Си Цзиньпин и Александр Лукашенко встретились на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане и достигли ряда важных договоренностей. В третьей декаде августа премьер Государственного совета КНР Ли Цян успешно совершил официальный визит в Беларусь, что значительно активизировало развитие сотрудничества между Китаем и Беларусью.
Эта работа успешно продолжается и на уровне парламентов. Эти отношения развиваются по восходящей траектории. Об этом 24 октября заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Чжаном Вэньчуанем по случаю его вступления в должность.
Как отметил новый глава китайской дипмиссии, обмен опытом в законодательной деятельности поможет защитить коренные интересы Беларуси и Китая. Взаимодействие парламентов служит основой для развития не только законодательных инициатив, но также экономик двух стран, образования, здравоохранения и международного сотрудничества. Так, во время встречи шла речь о работе в рамках международных организаций, в частности деятельности Беларуси в ШОС. Напомним, в июле 2024 года наша страна стала полноправным членом этого объединения.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В рамках Шанхайской организации сотрудничества мы сегодня обговорили такой очень важный вопрос, как углубление межпарламентского сотрудничества. В рамках этой организации нет межпарламентского объединения. И сегодня была высказана идея о возможности создания ассамблеи, что будет также служить интересам наших государств.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Сотрудничество между законодательными органами играет очень важную роль в двусторонних отношениях. Наши законодательные органы поддерживают очень тесные контакты и сейчас уже начинают готовиться к очередному заседанию.
Наша страна входит в десятку крупнейших поставщиков высококачественной продовольственной продукции в Китай. И перечень товаров постоянно расширяется. Только по итогам прошлого года объем торговли Беларуси и Китая вырос больше чем на 30 %.