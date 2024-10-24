Для выборов Президента сформируют 153 территориальные избирательные комиссии и более 5 тыс. участковых

От объявления даты выборов до обозначения сроков – не больше суток. Беларусь активно включается в электоральный процесс и концентрирует все усилия, чтобы провести главную политическую кампанию на достойном уровне: комфортно и безопасно для граждан. Уже сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила календарь мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Беларуси. Они пройдут 26 января 2025-го.
Для выборов Президента сформируют 153 территориальные избирательные комиссии и более 5 тысяч участковых. Персональные данные и списки ее участников, несмотря на недовольство за рубежом, афишироваться не будут. Это сделано в целях безопасности людей. Не будет и избирательных участков за рубежом – такая мера не предусмотрена нашим законодательством. При этом все наши граждане, которые не имеют регистрации в стране, но приедут для участия в голосовании, такую возможность получат.
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Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Для них организуем традиционный участок в городе Минске. И сегодня мы тоже обсудили этот вопрос, возможно, для того, чтобы немножко приблизить, так сказать, возможность проголосовать, такие участки создадим во всех областных центрах: Брест, Гродно, естественно, для тех, кто в Польше, к примеру, находится, Гомель, для тех, кто, может быть, в Украине находится. Соответственно, Витебск – там у нас Прибалтика, Латвия. Российская Федерация – Могилев и так далее. Там создадим подобные участки. С МИДом отработаем эти вопросы, получим соответствующие консульские списки.