Для выборов Президента сформируют 153 территориальные избирательные комиссии и более 5 тыс. участковых

От объявления даты выборов до обозначения сроков – не больше суток. Беларусь активно включается в электоральный процесс и концентрирует все усилия, чтобы провести главную политическую кампанию на достойном уровне: комфортно и безопасно для граждан. Уже сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила календарь мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Беларуси. Они пройдут 26 января 2025-го.

Для выборов Президента сформируют 153 территориальные избирательные комиссии и более 5 тысяч участковых. Персональные данные и списки ее участников, несмотря на недовольство за рубежом, афишироваться не будут. Это сделано в целях безопасности людей. Не будет и избирательных участков за рубежом – такая мера не предусмотрена нашим законодательством. При этом все наши граждане, которые не имеют регистрации в стране, но приедут для участия в голосовании, такую возможность получат. На президентские выборы в Беларуси пригласят международных экспертов – читайте здесь.