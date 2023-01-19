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Кухарев пообщался с коллективом предприятия «Белэнергоремналадка». О чём говорили с работниками?

19 января 2023 14:01
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Новости Беларуси. Социальные проекты и новейшие разработки. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев побывал на крупнейшем предприятии по ремонту, монтажу и наладке оборудования энергообъектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев пообщался с коллективом предприятия «Белэнергоремналадка». О чём говорили с работниками?-1

Мэр столицы узнал о работе компании и пообщался с коллективом. В зале около сотни человек. Говорили о строительстве соцобъектов, новых парковочных местах, предлагали и реализацию своих проектов. Например, работники предприятия выдвинули идею создания дизайнерских остановок общественного транспорта. Это современные брендированные навесы с зарядками для телефонов, велопарковками, возможно наличие солнечных батарей.

Кухарев пообщался с коллективом предприятия «Белэнергоремналадка». О чём говорили с работниками?-4

Андрей Феофанович, заместитель генерального директора ОАО «Белэнергоремналадка»:
Наших работников, несомненно, интересуют определенные вопросы, которые связаны с развитием Минска. Возможно, в части здравоохранения, транспорта и услуг ЖКХ.

Кухарев пообщался с коллективом предприятия «Белэнергоремналадка». О чём говорили с работниками?-7

Элина Брага, начальник отдела социального развития ОАО «Белэнергоремналадка»:
Много проводится для трудового коллектива. Это конкурсы талантов для молодежи «Минута славы», конкурсы творческие для женщин нашего коллектива (у нас их не так много работает) это «Ты супер». У нас в феврале будет проводиться форум молодых специалистов.

Кухарев пообщался с коллективом предприятия «Белэнергоремналадка». О чём говорили с работниками?-10

На предприятии «Белэнергоремналадка» также представили свои лучшие разработки и инновационную продукцию. Всего в компании работает около 1 500 человек и действует 14 филиалов в различных областях Беларуси.

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# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Андрей Феофанович # Элина Брага # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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