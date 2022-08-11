«Стоим на защите экономической безопасности Беларуси». Спросили у работников ДФР, что для них значит служба в ведомстве

Новости Беларуси. На страже экономической безопасности страны стоят сотни сотрудников органов финансовых расследований. В 2022 году служба отмечает 30-летие со дня образования. По этому случаю в Минске проходит торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Прокофьев готов рассказать подробности.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сегодня в Белгосфилармонии собралось более 400 сотрудников Департамента финансовых расследований. Отметить юбилей они приехали с различных регионов со всей страны. На сцене Белгосфилармонии лучшим сотрудникам финансовой милиции вручат заслуженные награды за ежедневный труд. Конечно, не забудут и о тех, кто стоял у истоков службы и отдал ей многие годы, – о ветеранах. До начала торжественной церемонии мы пообщались с работниками ДФР и спросили, что для них значит служба в ведомстве.

Александр Шаройкин, начальник управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гомельской области:

Мы стоим на защите экономической безопасности Республики Беларусь. И в нашей службе работают высокопрофессиональные специалисты в сфере экономики и юриспруденции, поэтому попасть в нашу службы – это честь для любого человека. В данной службе я прошел практически все ступеньки, начиная от инспектора до начальника управления, и работал в разных службах, как в оперативном подразделении, в ревизионной службе, в штабе, и занимался также идеологической работой.

Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области:

Для нас 30 лет – это вроде бы небольшая дата, небольшой период времени, но за это время мы прошли довольно долгий путь, от формирования нашей подследственности, определения того, что мы вообще из себя представляем, чем мы должны заниматься, какие составы преступлений и административных правонарушений мы должны выявлять, и до понимания уже на данный момент, какой огромный пласт ответственности и задач стоит на нас. Это и налоги, и предпринимательство, и криминальное банкротство, и защита интересов общества и государства в различных сферах, начиная от агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, промышленности, высоких технологий и всего остального.