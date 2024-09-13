4 года лишения свободы – Минский городской суд вынес приговор псевдоисторику Игорю Мельникову

Четыре года лишения свободы за содействие экстремистской деятельности. Минский городской суд вынес приговор псевдоисторику Игорю Мельникову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый находился в Польше и давал интервью беглым журналистам. При этом он знал о незаконной деятельности участников запрещенного в Беларуси информационного ресурса. Свою вину подсудимый полностью признал.

Дмитрий Ховавко, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:

Мельников признан виновным в ином содействии экстремистской деятельности. На основании ч. 1 ст. 361-4 Уголовного кодекса Беларуси ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Добавим, подсудимый называет себя историком, однако его «работы» всегда вызывали критику в научных кругах. В 2024 году его книги, посвященные воспеванию панской Польши, включили в список экстремистских материалов.