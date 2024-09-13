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Как обманывают белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Анонс журналистского расследования

13 сентября 2024 17:04
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Как обманывают простых белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Маски сорваны, вскрыта финансовая афера беглой оппозиционерки Ольги Ковальковой, которая под прикрытием бурной «политической деятельности» вынуждала людей оказывать спонсорскую помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как выяснилось, средства были использованы совсем не по назначению.

Как обманывают белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Анонс журналистского расследования-2

Она их истратила не так, как ими было задумано.

Как обманывают белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Анонс журналистского расследования-4

Людей одурачили, сами уехали. И все, с концами, а отвечать придется людям, которые помогали им.

Куда спустила деньги донаторов несостоявшаяся оппозиционерка? Смотрите журналистское расследование Глеба Прокофьева в информационно-аналитической программе «Неделя» в это воскресенье, 15 сентября, в 19.30. Будет очень интересно.

# Кража

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