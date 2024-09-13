Как обманывают белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Анонс журналистского расследования
Как обманывают простых белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Маски сорваны, вскрыта финансовая афера беглой оппозиционерки Ольги Ковальковой, которая под прикрытием бурной «политической деятельности» вынуждала людей оказывать спонсорскую помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как выяснилось, средства были использованы совсем не по назначению.
– Она их истратила не так, как ими было задумано.
– Людей одурачили, сами уехали. И все, с концами, а отвечать придется людям, которые помогали им.
Куда спустила деньги донаторов несостоявшаяся оппозиционерка? Смотрите журналистское расследование Глеба Прокофьева в информационно-аналитической программе «Неделя» в это воскресенье, 15 сентября, в 19.30. Будет очень интересно.