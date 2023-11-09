Прямой эфир

Президент одобрил поправки в указы, регулирующие вопросы нормотворчества

09 ноября 2023 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент одобрил поправки в указы, регулирующие вопросы нормотворчества и предоставления правовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент одобрил поправки в указы, регулирующие вопросы нормотворчества-1

В соответствие с обновленной Конституцией, предусмотрено изменение перечня документов, включаемых в национальный реестр правовых актов. Он дополняется решениями Всебелорусского народного собрания. Также при внесении в Палату представителей проектов законов, предусматривающих признание утратившими силу декретов главы государства или отдельных их положений, требуется согласие Президента.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конец горячей поры – аграрии Крупского района завершают полевые работы
09 ноября 2023 16:29

Конец горячей поры – аграрии Крупского района завершают полевые работы

Представители Беларуси и Монголии высадили аллею дружбы в честь 30-летие сотрудничества стран
09 ноября 2023 15:29

Представители Беларуси и Монголии высадили аллею дружбы в честь 30-летие сотрудничества стран

Через белорусскую границу пытались провезти лекарства по сильно заниженной стоимости
09 ноября 2023 13:49

Через белорусскую границу пытались провезти лекарства по сильно заниженной стоимости