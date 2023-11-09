Президент одобрил поправки в указы, регулирующие вопросы нормотворчества и предоставления правовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствие с обновленной Конституцией, предусмотрено изменение перечня документов, включаемых в национальный реестр правовых актов. Он дополняется решениями Всебелорусского народного собрания. Также при внесении в Палату представителей проектов законов, предусматривающих признание утратившими силу декретов главы государства или отдельных их положений, требуется согласие Президента.