Муковозчик: беглые недожурналистки начинают в интернет-эфирах благодарить Лукашенко

Знаете, а ведь процесс действительно пошел: спустя 4 года до беглых понемногу что-то начало доходить. Читать здесь .

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте! Даже и не помню уже, говорил ли я вам, но повторю: Роза Турарбекова как раз на розу похожа меньше всего. Уж скорей на мартышку – ту, которая от злости разбила очки. Впрочем, судите сами:

«Все, нас фактически лишили гражданства», – на голубом глазу жалуется она другим экстремисткам, – «ни паспорт поменять, ни квартиру продать, вообще ничего не можем».



Так ведь бывший актер Сигов буквально на днях сказал же им всем:

«Мне очень жаль тех людей, которые, уже сделав выбор, начинают обвинять кого-то другого в том, где они в итоге оказались. Каждый выбор делает сам».

Он сам так сказал.