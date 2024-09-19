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Муковозчик: беглые недожурналистки начинают в интернет-эфирах благодарить Лукашенко

19 сентября 2024 18:41
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаете, а ведь процесс действительно пошел: спустя 4 года до беглых понемногу что-то начало доходить. Читать здесь.

Муковозчик: беглые недожурналистки начинают в интернет-эфирах благодарить Лукашенко-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасьте! Даже и не помню уже, говорил ли я вам, но повторю: Роза Турарбекова как раз на розу похожа меньше всего. Уж скорей на мартышку – ту, которая от злости разбила очки. Впрочем, судите сами:

«Все, нас фактически лишили гражданства», – на голубом глазу жалуется она другим экстремисткам, – «ни паспорт поменять, ни квартиру продать, вообще ничего не можем».


Так ведь бывший актер Сигов буквально на днях сказал же им всем: 

«Мне очень жаль тех людей, которые, уже сделав выбор, начинают обвинять кого-то другого в том, где они в итоге оказались. Каждый выбор делает сам». 

Он сам так сказал.

Муковозчик: беглые недожурналистки начинают в интернет-эфирах благодарить Лукашенко-3

Вот и Роза сделала выбор сама. И муж ейный былой доцент Павел Терешкович, и он сбежал сам. Никто не помогал ни ему, ни ей. Никуда не пихал, все сами. И в псевдораду они записывались сами. А ведь почти у каждого невероятного было высшее образование: должны были понять, что дело вполне может закончиться уголовкой?

Подробности в видео в нашем Telegram-канале.

# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ

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