Сахара хватит всем! Как проходит уборка сладких корнеплодов?

Уборочную кампанию продолжают аграрии. В Беларуси убрано более 20 % сахарной свеклы. В 2024 году под корнеплод отвели порядка сотни тысяч гектаров по всей стране. Более 5 миллионов тонн сладких корнеплодов планируют получить в этом сезоне. Есть уже почти миллион. Активно ведутся уборочные работы в Минской, Могилевской, Гродненской и Брестской областях. В некоторых хозяйствах урожайность составляет более 800 центнеров с гектара.

Механизатор Николай Пригодич в СПК имени Деньщикова более 25 лет. И ежегодно один из лучших на жатве, не снижает темп и после. Ведь работы много. После «Дожинок» с комбайна сразу пересаживается на свеклопогрузчик. Сладкие корнеплоды оперативно очищает от сорняков и камней. В этом сезоне к уборке сахарной свеклы в хозяйстве приступили в конце августа. Уже собрали около 20 тысяч тонн.

Николай Пригодич, механизатор СПК имени Деньщикова:

Для начала сентября это был хороший результат свеклы, но она еще растет, еще, может, будет и лучше.

Урожайность сахарной свеклы здесь почти 870 центнеров с гектара. Это один из лучших показателей не только в Гродненском районе и области, но и стране. Радует в этом сезоне и сахаристость. Обычно в начале сентября она составляет 14-15 % и постепенно увеличивается, в 2024-м уже на старте 16.