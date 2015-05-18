МТС назвал победителей белорусского этапа конкурса молодежных инноваций

Новости Беларуси. От идеи до коммерческого проекта. Названы имена победителей белорусского этапа конкурса молодежных инноваций от компании МТС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении трех дней начинающие программисты и бизнесмены вместе с экспертами участвовали в непрерывном мозговом штурме. Перед ними стояла задача из свежих идей разработать полноценные бизнес-концепции.

Для участия в проекте было подано 150 заявок. Лучшими признаны 7 команд.

Они и смогут побороться за главный приз на международном конкурсе идей. Его победитель отправится за рубеж в образовательный «телеком-тур».

Камран Иманов, победитель конкурса «Телеком идея BY MTS 2015»:

Мы создали проект, как интеграция устройства GPS-позиционирования для велосипедов. В случае кражи вашего двухколесного друга, данное приложение поможет его найти в любой точке планеты.

Елена Серегина, руководитель департамента корпоративной социальной ответственности ОАО «МТС» (Россия):

С одной стороны, у нас есть возможность поддерживать талантливую молодежь по поиску новых идей и доведению их идей до внедрения. С другой стороны, мы можем смотреть первыми на эти идеи и пытаться поддержать и внедрить их у себя в компании, а это бизнес.