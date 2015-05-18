В Минске водитель бросил свою машину посреди проспекта, чтобы перевести через дорогу пожилого человека

Новости Беларусь. В Беларуси в интернет попало видео, как водитель бросает свою машину посередине проспекта Независимости в Минске, чтобы перевести через дорогу пожилого человека. Дедушка решил пересечь восьмиполосный участок в неположенном месте.

Вроде бы, нормальное проявление человеческих качеств, но такие поступки, если попадают в объектив видеофиксатора, часто становятся примером для остальных водителей и пешеходов, несмотря на то, что водитель на некоторое время парализовал движение на оживленной магистрали.