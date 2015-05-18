Уникальные деревья Минска и их история: Губернаторская липа, ясень Аполлон, тополь «вартавы» и волат-дуб

Первая точка нашего путешествия – живописный Центральный детский парк имени Горького. Здесь живут деревья с 200-летней историей.

Летопись парка началась в 1805 году. Тогда он носил название «Городской сад». При входе на столбе висела табличка: «После работы – отдых». Парк был разделен рекой Свислочь на две части.

Самая живописная и зеленая располагалась вот здесь, на высокой точке. Отсюда открывался невероятный вид. Неслучайно именно здесь можно увидеть старожила – дерево, посаженное основателем парка – Губернаторская липа или, как ее еще называют, Корнеевская.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Я утверждаю, что это дерево было посажено лично губернатором Корнеевым, который разбивал этот парк. Губернатору Корнееву невдомек было отлынивать от работы. Когда он разбивал этот парк, безусловно, он взял лопату, ему принесли самый лучший саженец, самый красивый.

Губернаторская липа за два с лишним века своего существования повидала многое. Она помнит и самый крупный пожар в Минске, и несколько войн, и немецкую оккупацию. Старше нее только местные сосны. Они росли здесь еще до того, как парк открыли, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Отправляемся дальше. Наш путь лежит в сторону популярного места встреч – Александровского сквера. Раньше это была рыночная площадь.

В 1835 году в Минске случился самый большой пожар. Тогда от огня пострадало более 400 домов и почти все деревья. Спустя 30 лет было принято решение реконструировать это место. Здесь проложили водопровод, построили фонтан и высадили деревья. Так появился Александровский сквер.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Никто никогда не задумывается, почему же он называется Александровским. По привычке пытаются найти какие-то имена среди губернаторов, а все до банального просто: на центральном входе (с нынешнего перекрестка Энгельса и проспекта) стояла часовня имени Александра Невского. Вот, собственно, сквер так и называется.

В Александровском сквере растет не только одно из самых старых, но и очень красивых деревьев столицы. И имя ему – ясень Аполлон.

Деревья такой правильной формы редко встречаются в городской среде. Чаще они произрастают в тенистых лесах, устремляясь к свету.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Понятие красоты, конечно, очень субъективно, но есть общие каноны: золотое сечение, какие-то пропорции, открытые или определенные в эпоху Возрождения. Это дерево по своим пропорциям больше всего напоминает античную колонну.

Ясень Аполлон, несомненно, является памятником возможностей природы. Той правильности пропорций и красоты, с которой люди берут пример.

Движемся дальше. Следующий пункт нашего путешествия – парк имени Янки Купалы. Здесь растет дерево, сохранившее память о знаменитом белорусском песняре.

Игорь Корзун, городской лесничий:

До Второй мировой войны здесь жили люди. Это было не самое лучшее место. В какой-либо более-менее сильный дождь или в паводки Свислочь разливалась и затапливала окрестности, затапливала так, что погибал скот и иногда даже тонули люди.

В послевоенные годы здесь разбили невероятной красоты ландшафтный парк, который соответствовал всем правилам парковой архитектуры. Рядом с домом Купалы рос тополь. Сам писатель называл его «вартавы». Он предупреждал Купалу о надвигающейся стихии. В годы фашистской оккупации дерево пострадало от удара молнии, спасти его не удалось.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Когда строили музей Янки Купалы, то супруга Купалы отщипнула несколько веточек от пня того дерева и прорастила их. Они пустили корешки, и одна из веточек была посажена в этом месте. Это и есть вот этот тополь.

Поэтому и сейчас это дерево помнит великого белорусского классика Янку Купалу.

Конечная точка нашего путешествия – улица Белорусская. Она сохранила в себе дух городских предместий конца XIX века. Здесь, на месте посольства Республики Молдова, находился дом примы белорусского оперного театра – Ларисы Александровской. Согласно одной из легенд, именно Александровская выбрала место для нынешнего оперного театра – на Троицкой горе.

Рядом произрастает величественный дуб. Его прародитель вырос на месте языческого капища, которое располагалось неподалеку. Главными культовыми объектами капища были камень, ручей, огонь и волат-дуб. С принятием православия капище было разрушено, однако люди продолжали приходить к дереву, считая его священным.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Когда дуб был спилен, конечно же, жильцам близлежащих окрестностей захотелось возродить это дерево, дерево, которому поклонялись не только они, а их деды, прадеды. Они считали, что этому дереву тысяча лет, что это дерево росло здесь до того момента, пока даже Минск появился в окрестностях. Человек, живший здесь, на своем участке посадил желудь от того дуба. Мы его сейчас и видим.

И сейчас нередко возле дерева можно увидеть конфету или камушек. Люди продолжают верить в магическую силу этого дуба.

Минск оделся в зеленое платье – самое время обратить внимание на его на уникальные старинные деревья и полюбоваться их красотой.